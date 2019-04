VfB-Profi Ascacibar soll auch intern bestraft werden

Stuttgart (dpa) - Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar vom VfB Stuttgart soll auch von Vereinsseite für seine Spuck-Attacke beim 0:1 gegen Bayer Leverkusen bestraft werden. «Santiago hat für den Verein in der Vergangenheit schon viel Gutes getan. Er ist in Sachen Mentalität und Einstellung ein Vorbild», sagte VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger am Sonntag. «Er hat aber in dieser Situation ganz klar eine Grenze überschritten. Das dulden wir nicht, und wir werden diese Aktion auch intern bestrafen.» Über Detaills wolle er keine Auskunft geben, sagte Hitzlsperger. «Aber da müssen wir als Verein ein klares Zeichen setzen.»

Von dpa