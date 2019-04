30.000 Vodafone-Kunden von Störung in Mobilfunknetz betroffen

Düsseldorf - Der Ausfall eines Servers hat am Sonntagmorgen in ganz Deutschland zu Störungen im Mobilfunknetz von Vodafone geführt. 30.000 Kunden seien davon betroffen gewesen, teilte das Unternehmen in Düsseldorf mit.