Tolisso und Ribéry im Bayern-Training: Robben-Comeback offen

München (dpa) - Franck Ribéry und Corentin Tolisso sind wieder in das Teamtraining beim FC Bayern eingestiegen. Die Franzosen nahmen am Montag an einer Einheit mit den tags zuvor in Düsseldorf (4:1) nicht oder nur kurz eingesetzten Profis des Fußball-Rekordmeisters teil. Ribéry hatte die Partie bei der Fortuna erkältet auslassen müssen, Weltmeister Tolisso fehlt seit September wegen eines Kreuzbandrisses. Zuletzt hatte er wegen eines Zusammenpralls im Training pausiert.

Von dpa