Landesbahn: Gullydeckel-Attacke «ungeheuerlicher Anschlag»

Frankfurt/Main (dpa) - Nach der Gullydeckel-Attacke auf einen Regionalzug der Hessischen Landesbahn (HLB) in Nordrhein-Westfalen hat sich das Unternehmen geschockt gezeigt. «Das war ein ungeheuerlicher Anschlag, bei dem bewusst der Tod eines Menschen in Kauf genommen wurde. Es handelt sich um keinen sogenannten Dumme-Jungen-Streich. Das ist jemand geplant und mit krimineller Energie vorgegangen. Wir sind sehr betroffen und erschrocken», sagte HLB-Sprecherin Sabrina Walter am Montag in Frankfurt auf Anfrage. «Wir würden gern wissen, ob es uns zufällig getroffen hat oder die HLB bewusst geschädigt werden sollte.» Ein Erpresser- oder Bekennerschreiben liege aber nicht vor.

Von dpa