Geldautomat in Universität gesprengt: keine Beute

Wuppertal (dpa/lnw) - Unbekannte haben in einem Gebäude der Universität Wuppertal einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, machten die Täter allerdings keine Beute, der Tresor selbst hielt der Detonation stand. Die Explosion hatte in der Nacht zum Montag einen Brand ausgelöst, der die Feuerwehr alarmierte. Das Gebäude war zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.