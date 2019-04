Schüsse auf Auto von Deniz Naki: Ermittlungen eingestellt

In der Nacht zum 8. Januar 2018 war der kurdischstämmige Fußballer auf der Autobahn 4 bei Düren in Fahrtrichtung Köln beschossen worden. Das Auto wurde an zwei Stellen getroffen. Naki, früher deutscher U 21-Nationalspieler, Profi beim FC St. Pauli und beim SC Paderborn, hatte sich als Opfer einer politisch motivierten Tat gesehen und von Todesangst berichtet. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen versuchter Tötung gegen Unbekannt ermittelt.

Der Fußballer sah sich wegen pro-kurdischer Äußerungen seit längerem als Zielscheibe: Der gebürtige Dürener war im Frühjahr 2017 von einem türkischen Gericht wegen «Terrorpropaganda» für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu einer Bewährungsstrafe von rund 18 Monaten verurteilt worden. Der türkische Fußball-Verband TFF sperrte ihn Ende Januar wegen «Diskriminierung und ideologischer Propaganda» lebenslang. Nach den Schüssen auf sein Auto hatte Naki kurz vorher bereits erklärt, wegen Sicherheitsbedenken seinen Vertrag auflösen zu wollen.