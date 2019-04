Stadt Bonn will beschmierte Kirschbäume säubern

Bonn (dpa/lnw) - Die beschmierten Kirschbäume in der Bonner Altstadt sollen bis Ostern gesäubert werden. Am Montag haben Mitarbeiter der Stadtverwaltung bereits an einzelnen Bäumen ausprobiert, wie sie die Farbe abwaschen können, sagte eine Sprecherin der Stadt Bonn. Anwohner hätten am Wochenende bereits mit Wasser und Bürsten versucht, die Stämme zu säubern, sagte die Sprecherin.

