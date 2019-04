Prostituierte erwürgt: Achteinhalb Jahre Haft

Dortmund (dpa/lnw) - Nach dem gewaltsamen Tod einer Prostituierten in Hamm hat das Dortmunder Schwurgericht einen 24-Jährigen wegen Totschlags zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Der aus Syrien stammende Angeklagte hatte im Prozess gestanden, die 35 Jahre alte Frau im September 2018 im Streit erwürgt zu haben. Die Leiche der Prostituierten war Stunden später in einem Gebüsch am Hammer Flugplatz gefunden worden. Dort befindet sich ein Straßenstrich. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft wegen Mordes beantragt. Die Anklagevertreterin war davon ausgegangen, dass der Täter verdecken wollte, dass er die Frau zuvor um ihre Bezahlung geprellt hatte.

Von dpa