Düsseldorf (dpa/lnw) - Autofahrer müssen sich heute auf den Start weiterer Umweltspuren in Düsseldorf einstellen. Auf der Prinz-Georg-Straße werden am frühen Morgen die jeweils rund 500 Meter langen Sonderfahrstreifen in beiden Richtungen freigegeben, wie ein Stadtsprecher sagte. Fahren dürfen auf ihnen nur Busse, Fahrräder, Taxis und Autos mit Elektro-Antrieb. Die Umweltspur ist eine Maßnahme, mit der Düsseldorf die Luftqualität verbessern und Dieselfahrverbote abwenden will. Zudem sollen Fahrradfahrer und der öffentliche Nahverkehr gefördert werden. Am Montag war auf der Merowingerstraße die erste Umweltspur der Landeshauptstadt in Kraft getreten.