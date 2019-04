Polizisten bedroht: Ermittlungen nach Tumult dauern an

Bocholt (dpa/lnw) - Nach einem Tumult in der Bocholter Innenstadt am Wochenende dauern die Ermittlungen der Polizei an. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Bei einer Kneipenschlägerei in der Nacht zu Sonntag seien Polizisten tätlich angegriffen worden, hatte die Polizei am Montag mitgeteilt. Die Beamten hätten deshalb Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen müssen.

Von dpa