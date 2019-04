Oberstaatsanwalt zu Lügde: Beweise überführen Täter

Detmold (dpa/lnw) - Nach den erneuten Funden von Datenträgern auf einem Campingplatz bei Lügde hat die Staatsanwaltschaft Detmold Kritik an der Ermittlungsarbeit zurückgewiesen. Sämtliche Funde seien als nicht beweiserheblich für das Verfahren um massenhaften Kindesmissbrauch einzustufen, teilte Oberstaatsanwalt Ralf Vetter am Mittwoch laut Mitteilung mit. «Die letzten Funde überwiegend veralteter Datenträger ungeklärter Herkunft besitzen keinerlei Relevanz und haben das Ermittlungsverfahren auch in keiner Weise gefördert», heißt es in der Stellungnahme.

Von dpa