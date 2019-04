SV Wehen Wiesbaden holt Mittelfeldspieler Chato im Sommer

In der aktuellen Saison absolvierte der 22 Jahre alte Verteidiger 27 Partien und schoss dabei drei Tore für Lotte. «Wir verpflichten ihn für beide Ligen, weil wir von seinen Qualitäten überzeugt sind», erklärte Hock weiter. Der Drittligist steht aktuell auf dem Aufstiegsrelegationsplatz und hofft auf den Sprung in die 2. Bundesliga. Vor seiner Zeit in Lotte wurde Chato im Nachwuchs des FC Schalke 04 und bei Bayer 04 Leverkusen ausgebildet.