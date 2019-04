Mechernich (dpa/lnw) - Obwohl er schon auf die Gleise gestürzt war, sollen mehrere Männer an einem Bahnhof im Kreis Euskirchen weiter auf einen 19-Jährigen eingeprügelt haben. Der junge Mann erlitt bei der Tat in Mechernich Verletzungen am Kopf und an den Händen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.

Von dpa