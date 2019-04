Düsseldorf (dpa/lnw) - Wegen des Feiertags und der Osterferien rechnet die «Fridays for Future»-Bewegung für die kommenden Schülerdemos am Karfreitag mit weniger Teilnehmern in NRW. Nachdem in der vergangenen Woche noch in 13 Städten Schüler für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen waren, plant die Bewegung in dieser Woche nur in Köln und Mönchengladbach je eine Veranstaltung. Viele Menschen seien im Urlaub, hieß es.

In Köln wurde die Klima-Demo mit einer Teilnehmerzahl im «niedrigen vierstelligen Bereich» angemeldet, wie die Polizei mitteilte. In Aachen, wo teils die größten Demonstrationen stattfanden, sei für Freitag nichts geplant, sagte der Sprecher der Aachener Gruppe, Samuel Krämer. Die Gruppe plane daher nach Köln zu fahren, wenn auch mit weniger Unterstützern.