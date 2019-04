Meterhohe Flamme nach Brand einer unterirdischen Gasleitung

Bottrop (dpa/lnw) - Bei Bauarbeiten in einer Erdgrube ist in Bottrop eine unterirdische Gasleitung in Brand geraten. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Bottrop am Mittwoch sagte, habe sich das austretende Gas zu einer fünf bis sechs Meter hohen Stichflamme entzündet. Niemand wurde verletzt. Die Gasleitung sei wohl bei Arbeiten an einer Elektroleitung beschädigt worden.

Von dpa