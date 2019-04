Bonnie Strange zu 10 000 Schmerzensgeld verurteilt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Model und Influencerin Bonnie Strange muss einem Modeverkäufer für ihre Beleidigungen ein Schmerzensgeld von 10 000 Euro bezahlen. Ausschlaggebend seien der stark beleidigende Charakter ihrer Äußerungen und die Verbreitung mehrerer Videos in der Social-Media-App Snapchat gewesen, hieß es am Mittwoch in der Urteilsbegründung des Landgerichts Düsseldorf. Außerdem hätten sich die Videos, in denen sie den Verkäufer unter anderem als «Arschloch» bezeichnet hatte, aufgrund ihrer Bekanntheit stark verbreitet.

Von dpa