Borussia-Begeisterung auf 33 Licht-Masten: Strafanzeige

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Fans des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach haben offensichtlich 33 Licht-Masten mit den Vereinsfarben besprüht. Die Masten stehen in Mönchengladbach an einer Straße, die zum Stadion des Clubs führt, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Sie stellte den Angaben nach Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und prüft, wie teuer die Beseitigung der schwarzen, weißen und grünen Farbstreifen ist. Dagegen riefen Borussia-Anhänger bei der Stadt an und plädierten dafür, die Masten einfach so zu lassen.

Von dpa