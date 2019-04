Genehmigung entzogen: Partner von Uber stellt Betrieb ein

Die Firma stellte nach der Entscheidung der Stadt den Betrieb in Düsseldorf ein, 75 Mitarbeiter verlieren nach Angaben des Unternehmens ihre Jobs. Man sehe sich im Recht und ziehe vor das Verwaltungsgericht, sagte Safedriver-Chef Thomas Mohnke.

Uber ist in Deutschland auf Expansionskurs, unlängst wurde die Dienstleistung «Uber X» in Köln und damit in der fünften deutschen Region gestartet. Der US-Konzern setzt auf Mietwagenfirmen, denen Fahrten über die Uber-App vermittelt werden. In der Regel ist «Uber X» deutlich billiger als reguläre Taxifahrten. Aus der Taxibranche kommt scharfe Kritik an dem neuen Wettbewerber, dem Vertreter alteingesessener Firmen Gesetzesverstöße vorwerfen. Das Einschreiten der Stadt Düsseldorf ist nun Wasser auf ihre Mühlen.

Uber betonte, dass man mit vielen Partnern zusammenarbeite - sollte einer von ihnen sein Angebot einstellen, würde sich das nicht auf den Service insgesamt in der Stadt auswirken. Beim Start von Uber in Düsseldorf im Herbst 2018 waren nach Unternehmensangaben 100 Autos für den Vermittler unterwegs, Safedriver ennoo machte demnach ein Zehntel der dortigen Uber-Flotte aus. In Berlin ist Safedriver ennoo weiterhin für den US-Konzern unterwegs. Dort habe man keinerlei Probleme mit der Verwaltung, sagte Firmenchef Mohnke.