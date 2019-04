Kleiner Junge gestorben: Mutter festgenommen

Grevenbroich (dpa/lnw) - Nach dem Tod eines kleinen Jungen in Grevenbroich ist die Mutter des Kindes vorläufig festgenommen worden. Die 27-Jährige hatte nach Polizeiangaben von Mittwoch am Vortag die Rettungskräfte gerufen und angegeben, ihren fast zwei Jahre alten Sohn leblos in seinem Bett gefunden zu haben. Die Ergebnisse einer Obduktion hätten dann den Verdacht erhärtet, dass das Kind keines natürlichen Todes gestorben sein könnte.

Von dpa