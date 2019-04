Pute treibt Unwesen: Vermisstes Federvieh erheitert Polizei

Lünen (dpa/lnw) - «Verdächtiges Geflügel»: Eine ausgebüxte Pute hat in Lünen die Polizei auf den Plan gerufen - und einen Beamten beim Schreiben des Einsatzberichtes offenbar kreativ beflügelt. Sein «literarisches Kunstwerk» habe jedenfalls bei den Kollegen der Dortmunder Polizei «akute Atemnot aufgrund von starken Lach-Anfällen» ausgelöst, hieß es am Mittwoch. Den Einsatz zur «Ingewahrsamnahme» des Tieres schildert der Polizeibeamte in seinem Bericht demnach als brisanten Eingriff - und lässt kaum eine Übertreibung aus.

Von dpa