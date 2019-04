Eisbären Berlin verpflichten Düsseldorfer McKiernan

Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Verteidiger Ryan McKiernan verpflichtet. Der Amerikaner wechselt vom Ligakonkurrenten Düsseldorfer EG in die Hauptstadt und unterschrieb einen Mehrjahresvertrag, wie die Eisbären am Mittwoch mitteilten. Der 29-Jährige war mit 31 Scorerpunkten in 51 Hauptrundenspielen achtbester Verteidiger in der aktuellen DEL-Saison.

Von dpa