Toter in Recklinghausen: Mann wegen Mordverdachts in U-Haft

Recklinghausen (dpa/lnw) - Eine Woche nach dem Fund eines toten Mannes in Recklinghausen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 29-Jährige sitzt seit Mittwoch wegen Mordverdachts in U-Haft, wie die Polizei mitteilte. Bei der Festnahme am Dienstag in Warstein waren auch Spezialeinheiten beteiligt, da eine gewalttätige Reaktion des Mannes nicht ausgeschlossen werden konnte.