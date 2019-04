Bier wurde 2018 in Nordrhein-Westfalen deutlich teurer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bier ist im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen deutlich teurer geworden. Durchschnittlich mussten die Verbraucher im bevölkerungsreichsten Bundesland 3,1 Prozent mehr für Pils, Helles und Co. zahlen, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Der Preisaufschlag konnte den Durst der Verbraucher im Supersommer 2018 aber nicht dämpfen.