Behörden prüfen Hinweise auf Opfer des Busunglücks aus NRW

Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa erklärte portugiesischen Medienberichten zufolge am späten Mittwochabend, dass nach seinen Informationen alle Todesopfer aus Deutschland stammen. Das Auswärtige Amt rechnet zwar mit Opfern aus Deutschland, machte am Donnerstagmorgen aber keine näheren Angaben. Der Reisebus war am Mittwochabend in der Gemeinde Caniço, in der die Urlauber im Hotel «Quinta Splendida» die Osterferien verbrachten, in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinunter auf ein Wohnhaus gestürzt.