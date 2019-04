Hecking will sich nicht zu Schalke-Gerüchten äußern

Mönchengladbach (dpa) - Dieter Hecking will sich nicht zu Gerüchten über einen neuen Job als Schalke-Trainer äußern. «An den Spekulationen zu meiner Person werde ich mich nicht beteiligen», sagte der zum Saisonende in Mönchengladbach ausscheidende Coach am Donnerstag. «Ich würde mich aber schon wundern, wenn bei den vielen offenen Stellen, nicht der Name Hecking fällt», sagte Borussias Fußball-Trainer.

Von dpa