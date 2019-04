Grütters ernennt Koordinatorin für Notre-Dame-Hilfe

Berlin/Köln (dpa/lnw) - Die frühere Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner soll die Hilfe deutscher Experten beim Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre-Dame koordinieren. «Der verheerende Brand von Notre-Dame hat uns alle tief erschüttert», erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) dazu am Donnerstag in Berlin. Die Kathedrale habe nicht nur für Frankreich hohe symbolische Bedeutung, sondern sie präge als Unesco-Weltkulturerbe «unser aller gemeinsame kulturelle Identität in Europa».

Von dpa