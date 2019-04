Menschen aus Rhein-Erft-Kreis auf Bus-Reiseliste von Madeira

Bergheim (dpa/lnw) - In dem auf Madeira verunglückten Bus könnten sich möglicherweise Reisende aus dem Rhein-Erft-Kreis bei Köln befunden haben. Auf der Liste des Busunternehmens stünden Namen von Menschen aus dem Kreis, sagte am Donnerstag eine Polizeisprecherin aus dem Rhein-Erft-Kreis. «Ob sie sich tatsächlich in diesem Bus befunden haben, dazu haben wir noch keine Erkenntnisse.» Die Informationen seien aus dem Auswärtigen Amt in Berlin gekommen. Zuvor hatte die «Kölnische Rundschau» berichtet. Bei dem Unglück auf der portugiesischen Atlantikinsel waren 29 Menschen ums Leben gekommen.

Von dpa