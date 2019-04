Waldschützer: Bagger gräbt Hambacher Forst Wasser ab

Kerpen (dpa/lnw) - Umweltschützer befürchten, dass der Energiekonzern RWE dem Hambacher Forst das Wasser abgräbt. Auf einer Luftaufnahme in einem Tweet ist zu sehen, wie ein Bagger in großer Nähe in Richtung des Waldes gräbt. «Jetzt hat RWE wohl einen Weg gefunden, den Hambacher Forst endgültig zu vernichten», stellte Waldführer Michael Zobel fest, der sich seit Jahren für den Erhalt des Waldes am Tagebau Hambach engagiert. Das Schaufelrad des Baggers sei nur noch 150 Meter von den Bäumen entfernt. «So wird das Überleben des Waldes immer schwieriger. Das wenige Wasser wird dem Boden entzogen», stellte er fest. RWE bestätigte, dass das Foto die Abbausituation im Tagebau Hambach zeigt, widersprach aber am Donnerstag der Darstellung.

Von dpa