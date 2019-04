Ruhrbischof Overbeck wirbt für die EU

Essen (dpa/lnw) - Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck wirbt in seiner Osterbotschaft für das europäische Einigungsprojekt. Christen trügen eine Verantwortung für die europäische Kultur, sagte der Ruhrbischof nach einer vom Bistum verbreiteten Erklärung. Es gehe dabei um die Aufgabe, Menschenrechte und Demokratie, die Trennung von Religion und Politik, Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit zu stärken. Wenn damit wirtschaftliches Gemeinwohl und soziale Sicherheit einhergingen, könne Vertrauen wachsen in ein Leben in Europa, das für alle gut sei.

Von dpa