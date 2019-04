Gefährlicher Häftling seit vier Wochen auf der Flucht

Werl (dpa/lnw) - Vier Wochen nach der Flucht eines Straftäters in Ostwestfalen fehlt jede Spur von dem als gefährlich geltenden Mann. Trotz einer europaweiten Fahndung mit mehreren Fotos gebe es bislang keine Hinweise, wo der 31-Jährige stecken könnte, teilte die Polizei in Bielefeld mit. Der Häftling war in der JVA Werl in der Sicherungsverwahrung untergebracht. Bei einem Ausgang am 20. März war er seinen zwei Begleitern entwischt.

Von dpa