Leverkusens Trainer Bosz: «Männerspiel» gegen Nürnberg

Leverkusen (dpa) - Trainer Peter Bosz vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen erwartet im Spiel gegen Abstiegskandidat 1. FC Nürnberg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen harten Kampf. «Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Männerspiel wird», sagte der Niederländer am Freitag schmunzelnd. Torhüter Lukas Hradecky hatte den Begriff «Männerspiel» nach dem 1:0 in der Vorwoche beim Tabellen-16. VfB Stuttgart wegen der harten Spielweise benutzt. Nürnberg sei «eine Mannschaft, die trotz ihrer Tabellen-Position Fußball spielt. Sie haben Spieler mit Qualität, die noch an sich glauben. Deshalb wird auch das kein einfaches Spiel», sagte Bosz.

Von dpa