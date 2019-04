Die Ostermarsch-Bewegung setzt sich für Frieden und Abrüstung und ein Verbot von Atomwaffen ein. Bereits am Karfreitag hatten etwa 250 bis 300 Atomkraftgegner und Friedensbewegte vor der Urananreicherungsanlage im westfälischen Gronau demonstriert. Am Ostersamstag kamen zur Hauptkundgebung in Düsseldorf nach Polizeiangaben 600 Menschen - die Aktivisten sprachen von etwa 1000 Personen.

Am Montag sollen die Ostermärsche in Dortmund zu Ende gehen. Dort wollen die Friedensaktivisten mit einer Kundgebung im Stadtteil Dorstfeld ein Zeichen gegen Rechts setzen.