Dortmund beginnt in Freiburg mit Guerreiro für Bruun Larsen

Freiburg (dpa) - Borussia Dortmund geht mit einer Änderung in der Startelf in das Bundesliga-Duell mit dem SC Freiburg. Anstelle von Jacob Bruun Larsen setzte Trainer Lucien Favre am Ostersonntag im Vergleich zum 2:1 gegen Mainz vergangene Woche auf Raphael Guerreiro auf der Außenbahn. Dortmund muss in Freiburg gewinnen, um den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München wieder auf einen Punkt zu verkürzen. Wegen der Niederlage von Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig hatte Dortmund schon vor dem Anpfiff um 15.30 Uhr die erneute Qualifikation für die Champions League sicher.

Von dpa