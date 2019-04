Hoffenheimer Demirbay will wieder in die Nationalmannschaft

Mit 1899 Hoffenheim tritt er an diesem Samstag (20.30 Uhr) bei Schalke 04 an. Sein Elternhaus steht in Gelsenkirchen-Buer: «Zur Veltins-Arena ist es nicht weit, etwa fünf bis sieben Minuten Fußweg. Ich war als Junge auch einige Male Balljunge bei Schalker Heimspielen.»