Gelsenkirchen (dpa) - Jonas Carls feiert im Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem FC Schalke 04 und 1899 Hoffenheim sein Debüt in der 1. Liga. Schalke-Trainer Huub Stevens nahm den U23-Akteur am Samstagabend in die Startformation. Linksverteidiger Carls bestritt im bisherigen Saisonverlauf 20 Spiele in der Oberliga Westfalen.

Von dpa