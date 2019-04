Euskirchen (dpa/lnw) - Ein Autofahrer hat im rheinischen Euskirchen mit seinem Wagen gleich acht am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Danach ließ er in der Nacht zum Sonntag sein ebenfalls von den Kollisionen in Mitleidenschaft gezogenes Auto stehen und floh zu Fuß, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden liege im mittleren fünfstelligen Bereich.

Von dpa