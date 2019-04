Feuer in Kölner Wohnung: Leblose Frau gefunden

Köln (dpa/lnw) - In einer brennenden Wohnung in Köln hat die Feuerwehr eine leblose Frau gefunden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach der Brand am Ostersonntag in dem Mehrfamilienhaus aus und richtete in einer Wohnung im Erdgeschoss großen Schaden an. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute die hilflose Frau. Sanitäter versorgten die Frau und brachten sie ins Krankenhaus.

Von dpa