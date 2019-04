Zusammenstoß endet für Motorradfahrer tödlich

Essen (dpa/lnw) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto auf einer Kreuzung in Essen ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 41-jährige Autofahrer habe dem Mann beim Abbiegen die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Kollision am Samstagabend zog sich der 44-jährige Motorradfahrer schwerste Verletzungen zu und starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer und seine Beifahrerin verletzten sich leicht. Die Beamten stellten beide Fahrzeuge und den Führerschein des 41-Jährigen sicher.

Von dpa