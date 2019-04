Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer auf der Autobahn

Düsseldorf (dpa/lnw) - Betrunken und ohne Licht hat ein 30-jähriger Radfahrer in der Nacht zum Ostersonntag die Autobahn A3 unsicher gemacht. Autofahrer hatten die Polizei alarmiert, als sie den Radler bei seiner lebensgefährlichen Tour bemerkten, wie das Polizeipräsidium Düsseldorf am Ostermontag mitteilte. Tatsächlich entdeckten die Beamten den Radler dann auf dem Seitenstreifen der A3: Er radelte mit einer Geschwindigkeit von rund 20 Stundenkilometern in Richtung Oberhausen.

Von dpa