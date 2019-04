Brand in Lagerhalle in Hamm: Große Rauchwolke

Hamm (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Hamm ist am Montag eine riesige Rauchwolke entstanden. Die Löscharbeiten dauern an, verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung seien Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gebäude im näheren Umfeld würden derzeit evakuiert. Wie viele Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen, war demnach unklar. Die Feuerwehr ist mit 140 Einsatzkräften vor Ort.