Oster-Rückreiseverkehr sorgt für volle Autobahnen und Züge

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zum Ende des langen Osterwochenendes müssen Autofahrer in Nordrhein-Westfalen Geduld aufbringen. Laut dem Landesbetrieb Straßen.NRW verzögerte sich der Verkehr am Montagnachmittag auf einigen Autobahnabschnitten um 15 bis 30 Minuten - wie zum Beispiel auf der Autobahn 1 Richtung Köln vor dem Kreuz Leverkusen-West. Auf der A45 Richtung Hagen brauchten Autofahrer zwischen Lüdenscheid und Hagen sogar eine Stunde länger. Zu kürzeren Staus und stockendem Verkehr kam es zudem an verschiedenen Stellen der A1, A3 und A61. Für einen Ostermontag sei das aber nicht außergewöhnlich, wie die Landesleitstelle der Polizei NRW mitteilte.

Von dpa