Mann schlägt mit Hammer auf Frau ein: Polizei bedrängt

Dortmund (dpa/lnw) - Bei einem Streit in einer Drogenhilfeeinrichtung in Dortmund hat ein Mann mit einem Hammer auf eine Frau eingeschlagen. Vorausgegangen war ein Streit zwischen einem 41-Jährigen und dem 48-jährigen Lebensgefährten der Frau, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 34-Jährige habe die Auseinandersetzung schlichten wollen, daraufhin habe der 41-Jährige mit einem Hammer auf sie eingeschlagen und sie schwer verletzt.

Von dpa