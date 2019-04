Wohnungsbrand in Düsseldorf: Opfer identifiziert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem Wohnungsbrand in Düsseldorf-Flingern ist das Todesopfer als der 70-jährige Wohnungsinhaber identifiziert worden. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen auf Anfrage. Die Feuerwehr war am Ostermontag zu dem fünfgeschossigen Haus gerufen worden. Sie war nach eigenen Angaben mit rund 60 Mann bei dem Großbrand im Einsatz, der nach drei Stunden beendet war. Der Bewohner der Dachgeschosswohnung habe nur noch tot geborgen werden können. Verletzte habe es nicht gegeben, so die Feuerwehr. Das Mehrfamilienhaus ist zum Teil unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern laut Polizei noch an.

Von dpa