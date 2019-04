Moers (dpa/lnw) - Beim Brand einer Scheune in Moers (Kreis Wesel) sind der 55 Jahre alte Hofeigentümer sowie zwei Mitarbeiter im Alter von 18 und 19 Jahren verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurden sie zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Von dpa