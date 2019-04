Toter Hund in Teich entdeckt: Polizei ermittelt

Bielefeld -

Makabrer Fund in einem Teich in Bielefeld: Spaziergänger haben einen in Bettlaken eingewickelten Kadaver eines Hundes entdeckt und die Polizei gerufen. Die hat den Halter nach eigenen Angaben inzwischen ermittelt. Ob das Tier mutwillig getötet wurde, ist noch unklar - eine Tierschützerin sieht aber klare Hinweise dafür.