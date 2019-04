Wetter: Waldbrandgefahr sinkt ab Mittwoch durch Regenschauer

Essen/Münster (dpa/lnw) - Nach erhöhter Waldbrandgefahr mit schon einigen Bränden in den vergangenen Tagen kündigt sich in Nordrhein-Westfalen etwas Entspannung an: «Das liegt daran, dass wir in den kommenden Tagen ein paar Niederschläge haben, die da runterkommen sollen», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag. Die Waldbrandgefahr lag nach dem Gefahrenindex des Wetterdienstes am Dienstag in NRW bei Stufe drei von insgesamt fünf Stufen. Der DWD ging davon aus, dass die Gefahr im nördlichen Münsterland am Mittwoch erst auf Stufe vier steigt, bevor sie landesweit sinkt.

Von dpa