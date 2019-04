Streit eskaliert: Mann flieht blutend Richtung Gaststätte

Oberhausen (dpa/lnw) - Stark blutend ist in der Oberhausener Innenstadt ein Mann vor seinem mutmaßlichen Angreifer zu einer Gaststätte geflohen. Das 48 Jahre alte Opfer hatte mehrere Stichverletzungen erlitten, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Passanten halfen dem blutenden Mann, bis die Rettungskräfte eintrafen. Sie brachten das Opfer nach dem Vorfall am Samstag in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht.

Von dpa