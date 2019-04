Iserlohn Roosters verpflichten Verteidiger Ryan O'Connor

Iserlohn (dpa) - Die Iserlohn Roosters haben Verteidiger Ryan O'Connor verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte, erhielt der 27 Jahre alte Kanadier vom finnischen Club HIFK Helsinki einen Vertrag für die kommende Saison. «Ryan ist ein Spieler, der uns sehr viel Energie geben wird. Er spielt einen guten Aufbaupass und wird auch seine Momente im Überzahlspiel haben. Wir sind froh, einen so erfahrenen Spieler in unseren Kader integrieren zu können», sagte Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Iserlohn Roosters.

Von dpa