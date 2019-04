Vossloh auf Sparkurs: Rund 200 Jobs sollen gestrichen werden

Werdohl (dpa) - Einem Umbauprogramm im Verkehrstechnikkonzern Vossloh sollen knapp 200 Stellen zum Opfer fallen. Man wolle profitabler werden und die Verschuldung senken, teilte das Unternehmen am Dienstag in Werdohl mit. Das sind fünf Prozent der Belegschaft - im Jahr 2018 hatte Vossloh im Schnitt rund 3800 Mitarbeiter. Wo genau in dem Unternehmen die Jobs gestrichen werden, ist noch unklar. Zudem hieß es, es werde eine «konsequente Überprüfung unprofitabler Aktivitäten» durchgeführt und an anderen Stellen werde gespart, zum Beispiel bei Investitionen.

Von dpa