Hoher Sachschaden nach Großbrand in Chemiepark

Marl (dpa/lnw) - Nach einem Großfeuer im Chemiepark Marl in Nordrhein-Westfalen gehen die Einsatzkräfte von einem hohen Sachschaden aus. Der Brand war in der Nacht zu Mittwoch in einer Sortieranlage für Verpackungen ausgebrochen. Bis zum Morgen konnte das Feuer gelöscht werden, verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Wie es zu dem Brand im Chemiepark in der Nähe von Recklinghausen kam, konnten die Behörden zunächst nicht sagen. Auch die Höhe des Sachschadens sei noch unklar. «Um das genaue Ausmaß des Schadens begutachten zu können, mussten wir warten, bis es hell wird», sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa